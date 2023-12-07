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В Украине максимально упростили установку мини-ТЭЦ во время войны

Украина, Четверг 07 декабря 2023 14:16
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В Украине максимально упростили установку мини-ТЭЦ во время войны Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров упростил процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок. Теперь их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Эти установки создадут резерв мощности на случаи экстренного отключения электроснабжения и одновременно децентрализуют генерацию", - написал он.

По его словам, установки необходимы для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры.

Шмыгаль сообщил, что благодаря сотрудничеству с USAID до конца 2023 года Украина должна получить 69 установок малой и средней мощности. "Уже этой зимой будем иметь положительный результат от их эксплуатации", - добавил он.

Мини-ТЭЦ

Когенерация - это энергоэффективный процесс, предполагающий одновременное производство электрической и тепловой энергии.

В отличие от крупных централизованных электростанций, также использующих комбинированное производство электричества и тепла (ТЭЦ), когенерация - метод, применяемый на объектах распределенной энергетики (мини-ТЭЦ) - собственных электростанциях на предприятиях, инфраструктурных и жилых объектах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров планирует принять постановление об установлении (строительстве) когенерационных установок по максимально упрощенной процедуре.

Проектом предполагалось на период военного состояния установку (строительство) когенерационных установок осуществлять без:

  • отвода земельного участка,
  • соответствующей градостроительной документации,
  • получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка,
  • получения экспертного заключения по проектной документации на строительство объектов,
  • получения права на выполнение строительных работ;
  • проведения оценки влияния на окружающую среду.
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