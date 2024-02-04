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В Украине люди с инвалидностью теперь смогут сдавать экзамен на права на спецавто

Украина, Воскресенье 04 февраля 2024 13:41
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В Украине люди с инвалидностью теперь смогут сдавать экзамен на права на спецавто Фото: в Украине люди с инвалидностью теперь смогут сдавать экзамен на права на спецавто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У людей с инвалидностью в Украине появилась возможность сдавать практический экзамен на водительское удостоверение на специальном автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отмечают в ведомстве, пять специальных автомобилей уже передали в регионы, где действует проект "Автошколы для лиц с инвалидностью". Это Киев, Львов, Одесса, Днепр и Каменец-Подольский.

В Кабмине уточнили, что такие автомобили оборудованы дополнительными педалями, многочисленными рычагами для ручного управления, которые устанавливают в зависимости от потребности конкретного человека. Также имеется джойстик для удобного управления всей электроникой.

Таким образом, услуги сервисных центров МВД становятся еще более удобными и доступными для людей с инвалидностью.

Водительское удостоверение для людей с инвалидностью

Напомним, ранее в Украине запустили пилотное обучение для людей с инвалидностью на получение водительских прав категории С1.

Также мы писали, что в прошлом году Верховная рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине.

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