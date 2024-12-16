В Україні лишилася третина енергетики, але ситуацію покращить добудова енергоблоків ХАЕС, - експерт

В Україні лишилася лише третина енергетики від того, що було 30 років тому. Особливо критично це проявиться в період відновлення країни, коли потреба в електроенергії зросте.

"Ми не знаємо наскільки затягнеться війна. Але ми точно знаємо про дві речі: по-перше, поки вона триває нам потрібна електроенергія; по-друге, коли вона закінчиться нам буде потрібна електроенергія ще більше. Найгірший сценарій – якщо ми підійдемо до повоєнного відновлення з неможливістю його енергетичного забезпечення. Всі швидкі варіанти будуть надто дорогими для кінцевого споживача і економічно неконкурентними", - зазначив Малахов.

Експерт наголошує, що одним з шляхів вирішення проблеми є відновлення будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, яке було зупинене ще за часів УРСР зі ступенем готовності 75% та 25% відповідно.

"Україна може в рази скоротити час на введення двох додаткових атомних блоків (перший може бути готовий через 2,5 роки після початку будівельно-монтажних робіт). Добудова цих блоків дає економію часу близько 3 років, що забезпечить виробітку електроенергії більше ніж 21 млрд кВт-год від кожного блоку. При цьому вони обійдуться значно дешевше, ніж будувати "з нуля". І гроші на це готові дати міжнародні фінансові установи", - зазначив він.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив рішення про добудову і введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.