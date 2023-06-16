В Україні з липня злетять ціни на бензин, дизель та автогаз: скільки доведеться платити

Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного пального та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак підвищення цін не буде миттєвим.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.
"Якщо казати про бензин, то це буде близько 12 гривень. Якщо казати про дизель, то це буде близько 10. І якщо казати про скраплений газ, то це буде там близько там 5 гривень", - сказав він.
За його словами, подорожчання не буде одночасним і не буде однаковим за всіма мережами, через різний ланцюжок поставок та різну цінову політику.
"Тому в одних мережах може бути і 10 гривень (подорожчання бензину, - ред.), а в інших може бути і 15", - додав Рябцев.
Експерт зазначив, що здорожчення відбудеться обов’язково, якщо Рада не скасує або не перенесе підвищення акцизів та ПДВ.
"Ну, звісно ж, все перекладається на кінцевого споживача. У нас немає альтруїстів, які будуть з власної кишені залазити і звідти платити більше податків. Це буде перекладено на роздрібну ціну", - сказав він.
Рябцев нагадав, що у Верховній раді є декілька законопроектів про скасування підвищення ставок, перенесення та щодо введення інших ставок.
Він вважає, що депутати будуть ставити їх на голосування у ці два тижні, що залишилися до 1 липня, оскільки у Верховній раді немає згоди щодо підвищення акцизів та ПДВ. Експерт не виключив, що Рада зможе ухвалити відповідне рішення.
Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовано навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.
З 1 липня 2023 року відповідно до діючих положень Податкового кодексу України діятимуть наступні ставки для бензинів - 213,5 євро за 1000 літрів (зараз 100 євро), дизельне пальне - 139,5 євро (зараз 100 євро) за 1000 літрів, газ скраплений - 52 євро (зараз 52 євро) за 1000 літрів.
Станом на 15 червня у середньому по Україні бензин коштував 44,80 гривень за літр, дизельне пальне - 43,30 гривень, автогаз 21,95 гривень.
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