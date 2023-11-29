В Україні ліквідували ще одного російського генерала

Як пишуть російські пропагандисти, генерал підірвався на міні 28 листопада близько 14.30. При цьому де саме це сталося прокремлівські ЗМІ не повідомляють. На момент ліквідації Завадський був заступником 14-го Армійського корпусу ЗС РФ.

Як пишуть "Новини Донбасу", смерть Завадського на своїй сторінці у "ВКонтакті" підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховної Ради РРФСР "Кремль". Завадський був випускником цього військового училища.

Що відомо про генерала Завадського

За даними розвідувальної OSINT-спільноти Inform Napalm, командуючий Таманською дивізією генерал-майор Володимир Завадський нібито був поранений та евакуювався з Ізюму під час успішного наступу українських військ у Харківській області у 2022 році.

В нього є дружина та двоє синів, старший з яких навчається у Тверському суворовському військовому училищі. Свого часу портрет молодого Завадського Росія використала для реклами військової служби по контракту.

Портрет молодого Завадського Росія використала для реклами військової служби по контракту (informnapalm.org)

Ліквідація російських генералів в Україні

Раніше ГУР України підтвердило інформацію про ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

Крім того, у липні 2023 року в районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Також в червні 2022 року управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.