В Украине ликвидировали лейтенанта РФ из новогодней массовки Путина, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новую газету Европа ".

Как отмечает издание, гибель оккупанта подтвердил его знакомый. По его словам, Шнайдер был ликвидирован 7 февраля в районе Кременной Луганской области. Причина смерти - осколочные ранения. Солдат был командиром взвода.

Фото: Юрий Шнайдер на новогоднем обращении Путина (novayagazeta.eu)

Стоит заметить, что 31 декабря Путин лично вручил Шнайдеру орден мужества за якобы "отражение мощной атаки" ВСУ. 12 января старший лейтенант вернулся на передовую.

"Несомненно, поддержка верховного главнокомандующего является очень отрадной для меня и поднимает боевой дух для выполнения боевых задач. В свое подразделение я прибыл с боевым настроем и готов идти только вперед и только к победе", - заявлял после записи новогоднего обращения диктатора военный.