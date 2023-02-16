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В Украине ликвидировали лейтенанта РФ из новогодней массовки Путина, - СМИ

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Четверг 16 февраля 2023 22:13
В Украине ликвидировали лейтенанта РФ из новогодней массовки Путина, - СМИ Иллюстративное фото: в Украине ликвидировали лейтенанта РФ из новогодней массовки Путина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные ликвидировали лейтенанта РФ Юрия Шнайдера, который снимался в новогоднем обращении российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую газету Европа".

Как отмечает издание, гибель оккупанта подтвердил его знакомый. По его словам, Шнайдер был ликвидирован 7 февраля в районе Кременной Луганской области. Причина смерти - осколочные ранения. Солдат был командиром взвода.

В Украине ликвидировали лейтенанта РФ из новогодней массовки Путина, - СМИФото: Юрий Шнайдер на новогоднем обращении Путина (novayagazeta.eu)

Стоит заметить, что 31 декабря Путин лично вручил Шнайдеру орден мужества за якобы "отражение мощной атаки" ВСУ. 12 января старший лейтенант вернулся на передовую.

"Несомненно, поддержка верховного главнокомандующего является очень отрадной для меня и поднимает боевой дух для выполнения боевых задач. В свое подразделение я прибыл с боевым настроем и готов идти только вперед и только к победе", - заявлял после записи новогоднего обращения диктатора военный.

Напомним, ранее стало известно, что на войне в Украине ликвидировали трех российских криминальных авторитетов. Они были лидерами преступных банд.

Также мы писали, что, по информации ГУР, нынешние потери российских оккупантов являются крупнейшими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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