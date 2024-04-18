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В Україні конфіскували майно екс-президента "Мотор Січі" Богуслаєва

Архівне фото: В'ячеслав Богуслаєв (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні сьогодні, 18 квітня, ухвалили рішення про конфіскацію майна колишнього президента АТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

У тексті не вказано ім'я та прізвище, але йдеться про В'ячеслава Богуслаєва. Зазначається, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" і російського підприємця, директора представництва товариства в Москві. 

До них застосували санкцію, яка передбачена чинним законодавством. Суд стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб, а саме:

  • нерухоме майно;
  • кошти, розміщені на банківських рахунках;
  • частки в статутному капіталі низки господарських товариств;
  • цінні папери;
  • майнові права на торговельні марки та промислові зразки;
  • вогнепальну зброю.

Рішення може бути оскаржено в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення рішення суду.

Кримінальне переслідування Богуслаєва

Колишнього президента "Мотор Січі" звинувачують у незаконних каналах постачання оптових партій українських двигунів і запчастин до Росії. Богуслаєв і директор Департаменту зовнішньоторговельної діяльності діяли у співпраці з Кремлем і "Ростехом". У жовтні минулого року цю справу було передано до суду.

Також у лютому минулого року прокуратура оголосила нову підозру В'ячеславу Богуслаєву. Йшлося про співпрацю з терористами "ДНР".

Детальніше про те, хто такий Богуслаєв і які докази його злочинної діяльності має СБУ - в матеріалі РБК-Україна.

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Мотор СичСуд