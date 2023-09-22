В Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування, - Шмигаль

"Створюємо прозорий ринок послуг із розмінування. Якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати", - заявив Шмигаль та додав, що відповідна ініціатива прискорить процес очищення земель.

Як пояснив прем'єр-міністр, на 2024 рік в бюджет проєкту було виділено 2 млрд гривень на гуманітарне розмінування. Зокрема пілотний конкурс із продажу послуг вже відбувся на території Житомирської області. Україна ж зекономила 100 тисяч гривень держкоштів.

"Також у середині жовтня в Хорватії плануємо проведення Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікуємо залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрямок", - додав Шмигаль.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.