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В Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Компанії можуть отримати повну або часткову компенсацію витрат у разі замовлення послуги розмінування через Prozorro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засіданням Кабінету міністрів.

"Створюємо прозорий ринок послуг із розмінування. Якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати", - заявив Шмигаль та додав, що відповідна ініціатива прискорить процес очищення земель. 

Як пояснив прем'єр-міністр, на 2024 рік в бюджет проєкту було виділено 2 млрд гривень на гуманітарне розмінування. Зокрема пілотний конкурс із продажу послуг вже відбувся на території Житомирської області. Україна ж зекономила 100 тисяч гривень держкоштів.

"Також у середині жовтня в Хорватії плануємо проведення Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікуємо залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрямок", - додав Шмигаль. 

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

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