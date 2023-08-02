В Україні до кінця доби очікується гроза: в яких регіонах

До кінця доби 2 серпня й вночі 3 серпня у західних та північних областях очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"До кінця доби в Україні очікується гроза. Укргідрометцентр повідомляє: до кінця доби 2 серпня та вночі 3 серпня у західних та північних областях, у тому числі у Києві та області, грози", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними синоптиків, завтра, 3 серпня, погода відрізнятиметься опадами, які триматимуться як уночі, так і вдень. Зокрема температура на півдні досягне до +33 градусів.

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