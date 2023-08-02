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В Україні до кінця доби очікується гроза: в яких регіонах

Фото: в Україні до кінця доби очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До кінця доби 2 серпня й вночі 3 серпня у західних та північних областях очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"До кінця доби в Україні очікується гроза. Укргідрометцентр повідомляє: до кінця доби 2 серпня та вночі 3 серпня у західних та північних областях, у тому числі у Києві та області, грози", - пише пресслужба. 

Що радять: 

  • уникати металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач; 
  • якщо ви перебуваєте у полі - присісти в яму, не контактуючи тілом з землею; 
  • зачинити вікна й двері; 

Також заборонено: 

  • ховатись під високі й одинокі дерева; 
  • паркувати авто під деревами; 
  • купатись в водоймах; 
  • користуватись електроприладами. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними синоптиків, завтра, 3 серпня, погода відрізнятиметься опадами, які триматимуться як уночі, так і вдень. Зокрема температура на півдні досягне до +33 градусів.

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ДСНС