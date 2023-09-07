В Україні до кінця 2023 року запустять геоінформаційну систему регіонального розвитку, - Шуляк

Україна має повністю синхронізувати регіональну політику з принципами та інструментами ЄС, а також посилити інституційну спроможність на державному, регіональному та місцевому рівнях. До кінця цього року в Україні планують запустити Геоінформаційну систему регіонального розвитку, яка розроблятиме ефективні стратегії розвитку регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк на першому спільному засіданні Комітету Європарламенту з питань регіонального розвитку (REGI).

За її словами, синхронізація відкриває перед Україною нові можливості у використання фінансових інструментів та фондів ЄС для країн-кандидатів. А це може суттєво пришвидшити процеси відновлення нашої країни. Сьогодні у цьому напрямку Україна зробила вже дуже багато, але вдосконалення цифрових інструментів для відбудови та розвитку регіонів триває.

"Ми удосконалюємо систему DREAM - єдину цифрову систему управління відбудовою, до кінця 2023 року запустимо Геоінформаційну систему регіонального розвитку. Вона буде збирати, зберігати і аналізувати дані на регіональному та місцевому рівнях, які будуть використані для розробки ефективних стратегій розвитку регіонів та відстежування їх виконання. Також ми вдосконалюємо функціонал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яка максимально цифровізує будівельні процеси та документи і сприяє прозорості, ефективності, безпеці будівельних процесів. І, що важливо, вже повноцінно працює Реєстр пошкодженого та знищеного майна, дані з якого можна буде використовувати для визначення розмірів репарацій РФ", - наголосила вона.

За словами Шуляк, Україна сьогодні прагне не лише якісного відновлення, а і інтеграції до Європейського союзу. Саме тому, ми готові переймати кращий досвід і якомога більш плідно співпрацювати з Європейським парламентом в цих питаннях.

"Ми повинні повністю синхронізувати нашу регіональну політику. Ми прагнемо, щоб кожна громада максимально включалася у процеси відновлення, щоб голос кожного її мешканця при відновленні був почутий, але також для нас вкрай важливо впроваджувати при відновленні стандарти ЄС", - зауважила голова комітету.

Вона також повідомила, що основі підходу до відновлення регіонів лежить гармонійна система стратегічного планування регіонального розвитку, що складається з 3-х рівнів - національного, регіонального та територіального. На національному рівні ми вже маємо Державну стратегію регіонального розвитку, на регіональному рівні - стратегії регіонального розвитку, а на місцевому рівні усі територіальні громади повинні розробити стратегії розвитку громад.

"Також передбачається територіально-орієнтований підхід у державній регіональній політиці. Визначаються функціональні типи територій, і кожен з типів матиме особливості у підходах для відновлення та розвитку. Особливості відновлення встановлюватиме План відновлення та розвитку регіонів, який також матиме багаторівневу структуру - включатиме регіональні плани, а також заходи та проєкти місцевого розвитку. Ключова мета для нас - врахувати потреби та виклики різних територій і підтримати найбільш постраждалі. Саме тому були визначені різні функціональні типи території, серед яких: території відновлення, регіональні полюси зростання, території сталого розвитку та території з особливими умовами для розвитку. Тепер наше завдання - синхронізуватись", - підсумувала Шуляк.