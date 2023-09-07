В Украине до конца 2023 года запустят геоинформационную систему регионального развития, - Шуляк

Украина полностью синхронизирует региональную политику с принципами и инструментами ЕС, а также усилить институциональную способность на государственном, региональном и местном уровнях. До конца этого года в Украине планируется запустить Геоинформационную систему регионального развития, которая будет разрабатывать эффективные стратегии развития регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк на первом совместном заседании Комитета Европарламента по вопросам регионального развития (REGI).

По ее словам, синхронизация открывает перед Украиной новые возможности использования финансовых инструментов и фондов ЕС для стран-кандидатов. А это может существенно ускорить процессы обновления нашей страны. Сегодня в этом направлении Украина сделала очень много, но совершенствование цифровых инструментов для восстановления и развития регионов продолжается.

"Мы усовершенствуем систему DREAM - единую цифровую систему управления восстановлением, до конца 2023 года запустим Геоинформационную систему регионального развития. Она будет собирать, хранить и анализировать данные на региональном и местном уровнях, которые будут использованы для разработки эффективных стратегий развития регионов и отслеживания их выполнения. Также мы совершенствуем функционал Единой государственной электронной системы в сфере строительства, которая максимально цифровизирует строительные процессы и документы и способствует прозрачности, эффективности, безопасности строительных процессов и, что важно, уже полноценно работает Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, данные из которого можно использовать определение размеров репараций РФ", - подчеркнула она.

По словам Шуляк, Украина сегодня стремится не только к качественному восстановлению, но и интеграции в Европейский союз. Именно поэтому мы готовы перенимать лучший опыт и как можно плодотворнее сотрудничать с Европейским парламентом в этих вопросах.

"Мы должны полностью синхронизировать нашу региональную политику. Мы стремимся, чтобы каждое общество максимально включалось в процессы восстановления, чтобы голос каждого его жителя при восстановлении был услышан, но также для нас крайне важно внедрять при восстановлении стандарты ЕС", - отметила председатель комитета.

Она также сообщила, что на основе подхода к восстановлению регионов лежит гармоничная система стратегического планирования регионального развития, состоящая из 3-х уровней - национального, регионального и территориального. На национальном уровне мы уже имеем Государственную стратегию регионального развития, на региональном уровне - стратегии регионального развития, а на местном уровне все территориальные общества должны разработать стратегии развития общин.

Также предусматривается территориально-ориентированный подход в государственной региональной политике. Определяются функциональные типы территорий, и каждый из типов будет иметь особенности в подходах для восстановления и развития. Особенности восстановления будет устанавливать План восстановления и развития регионов, который также будет иметь многоуровневую структуру - включать региональные планы, а также мероприятия и проекты местного развития Ключевая цель для нас - учесть потребности и вызовы разных территорий и поддержать наиболее пострадавшие, поэтому были определены различные функциональные типы территории, среди которых: территории восстановления, региональные полюсы роста, территории устойчивого развития и территории с особыми условиями для развития. Теперь наша задача - синхронизироваться", - подытожила Шуляк.