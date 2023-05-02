З України до Ірану намагалися вивезти двигуни для військово-транспортних літаків, - СБУ

Підприємці з Дніпра хотіли нелегально вивезти двигуни для військово-транспортних літаків до Ірану з метою подальшого продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

За інформацією правоохоронців, двоє дніпровських підприємців хотіли перевезти авіадвигуни Д-36 до Ірану. Після цього вони мали намір продати товар за 400 тисяч доларів.

Фото: двигуни, які хотіли вивезти з України до Ірану (t.me/SBUkr)

При цьому "замовники" хотіли використовувати двигуни на військово-транспортних літаках АН-74. У якості маскування підприємці планували вивезти обладнання під виглядом комплектуючих для магістральних газопроводів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

У СБУ розповіли, що організаторами "схеми" виявилися двоє власників дніпровської компанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

"За оперативною інформацією, двигуни, які вони намагалися нелегально вивезти за кордон, раніше викрали під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити "косметичний" ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу", - уточнюють правоохоронці.

Двигуни вилучили для подальших експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.