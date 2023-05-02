Из Украины в Иран пытались вывезти двигатели для военно-транспортных самолетов, - СБУ
Предприниматели из Днепра хотели нелегально вывезти двигатели для военно-транспортных самолетов в Иран с целью дальнейшей продажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
По информации правоохранителей, два днепровских предпринимателя хотели перевезти авиадвигатели Д-36 в Иран. После этого они намеревались продать товар за 400 тысяч долларов.
Фото: двигатели, которые хотели вывезти из Украины в Иран (t.me/SBUkr)
При этом "заказчики" хотели использовать двигатели на военно-транспортных самолетах АН-74. В качестве маскировки предприниматели планировали вывезти оборудование под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.
В СБУ рассказали, что организаторами "схемы" оказались двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.
"По оперативной информации, двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, ранее были угнаны во время ликвидации одного из госпредприятий. Дельцы планировали сделать "косметический" ремонт этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для последующей продажи", - уточняют правоохранители.
Двигатели изъяли для дальнейших экспертиз. После этого будет решен вопрос про их передачу на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Кабмин предложил ввести санкции против Ирана, который помогает России в войне против Украины.
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