В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити "бали"

"У рамках пенсійної реформи ми хочемо зробити такі зміни, які би показували дуже простий механізм обрахунку і виплати пенсій", - сказала вона.

За її словами, важливими є кількість років, які людина працювала, та кількість внесків в страхову систему. Тому це має бути основою, як ця пенсія розраховується.

"І ми ці два критерії закладаємо в бали, які будуть сумуватися за кожен місяць. І кожна людина при виході на пенсію матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні", - повідомила міністр.

Жолнович відзначила, що це "найбільш релевантна категорія, яка показує реальність грошових коштів. Те, що ми всі як українців в рамках середньої зарплати, заробляємо, це та сума, по якій ми в конкретному році живемо".

"І тому це буде найбільш справедливий формат і накопичення наших солідарних пенсійних внесків", - сказала вона.