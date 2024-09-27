В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий и ввести "баллы"

"В рамках пенсионной реформы мы хотим произвести такие изменения, которые бы показывали очень простой механизм исчисления и выплаты пенсий", - сказала она.

По ее словам, важно количество лет, которые человек работал, и количество взносов в страховую систему. Поэтому это должно быть основой, как эта пенсия рассчитывается.

"И мы эти два критерия закладываем в баллы, которые будут суммироваться за каждый месяц. И у каждого человека при выходе на пенсию будет совокупность баллов, что переведется в процент к средней заработной плате по Украине", - сообщила министр.

Жолнович отметила, что это "самая релевантная категория, которая показывает реальность денежных средств. То, что мы все как украинцев в рамках средней зарплаты, зарабатываем, это та сумма, по которой мы в конкретном году живем".

"И потому это будет наиболее справедливый формат и накопление наших солидарных пенсионных взносов", - сказала она.