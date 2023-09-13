В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування волонтерів, - Шуляк

У Верховній раді зареєстрували проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки волонтерської діяльності в умовах воєнного стану". Його мета - визначити сприятливе податкове законодавство для поширення практики страхування життя та здоров'я волонтерів неприбутковими організаціями, які їх залучають до своєї діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, зараз, відповідно до закону, організації та установи, що залучають волонтерів, мають право страхувати їх життя і здоров’я на період їх волонтерської діяльності. Разом з тим, відповідно до положень Податкового кодексу України, до сум, що оподатковуються Податком на доходи фізичних осіб належать, зокрема, суми страхових платежів за договорами страхування життя і здоров’я волонтерів.

"При залученні волонтерів неприбутковою організацією, вона є податковим агентом щодо ПДФО при наданні волонтеру доходу у вигляді сплачених страхових внесків, а також зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету з такого "доходу" волонтера. Окрім того, такі виплати на страхування волонтера є об’єктом оподаткування військовим збором. Такі положення податкового законодавства загалом не відповідають світовій практиці регулювання відповідної сфери, а також є однією з головних причин, чому в Україні відсутня практика страхування життя та здоров’я волонтерів неприбутковими організаціями та установами", - заявила нардеп.

Міжнародний досвід страхування волонтерів вказує на те, що таке страхування необхідне за умови пом’якшення оподаткування, пояснює Шуляк. Тому, законопроєктом пропонується виключити з розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків:

Одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги при здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

Витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, або іншої неприбуткової організації, яка виступає в ролі страхувальника, на страхові платежі у межах договорів страхування життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності.

"Це дозволить активно залучати кошти іноземних неурядових організацій для фінансування проектів зі страхування життя та здоров’я волонтерів українськими страховими компаніями - платниками податків, які наповнюють держбюджету податковими платежами. Тому, ухвалення цього законопроєкту матиме позитивний вплив на бюджет", - додає Шуляк.

На її думку, це все матиме значний суспільний інтерес та позитивний вплив на розвиток волонтерського руху в Україні у воєнний та післявоєнний періоди. Запропоновані зміни стануть одним з елементів приведення практики організації волонтерської діяльності до європейських стандартів та визначать умови для мінімальних соціальних гарантій для волонтерів, котрі можуть постраждати у будь-якому куточку України.