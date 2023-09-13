В Украине хотят уменьшить налоговую нагрузку на случаи страхования волонтеров, - Шуляк

В ВР зарегистрировали проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке волонтерской деятельности в условиях военного положения". Его цель – определить благоприятное налоговое законодательство для распространения практики страхования жизни и здоровья волонтеров неприбыльными организациями, привлекающими их к своей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, сейчас, согласно закону, организации и учреждения, привлекающие волонтеров, имеют право страховать их жизнь и здоровье на период их волонтерской деятельности. Вместе с тем, согласно положениям Налогового кодекса Украины, к суммам, облагаемым Налогом на доходы физических лиц относятся, в частности, суммы страховых платежей по договорам страхования жизни и здоровья волонтеров.

"При привлечении волонтеров неприбыльной организацией, она является налоговым агентом по НДФЛ при предоставлении волонтеру дохода в виде уплаченных страховых взносов, а также обязана начислять, удерживать и уплачивать НДФЛ в бюджет с такого "дохода" волонтера. Кроме того, таковы выплаты на страхование волонтера являются объектом налогообложения военным сбором. Такие положения налогового законодательства в целом не соответствуют мировой практике регулирования соответствующей сферы, а также одна из главных причин, почему в Украине отсутствует практика страхования жизни и здоровья волонтеров неприбыльными организациями и учреждениями", - заявила нардеп.

Международный опыт страхования волонтеров указывает на то, что такое страхование необходимо при смягчении налогообложения, объясняет Шуляк. Поэтому, законопроектом предлагается исключить из расчета общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика:

Единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера в результате ранения, полученного при оказании волонтерской помощи при осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины;

Расход неприбыльной организации, привлекающей к своей деятельности волонтеров, или другой неприбыльной организации, выступающей в качестве страхователя, на страховые платежи в пределах договоров страхования жизни и здоровья волонтеров на период осуществления ими волонтерской деятельности.

"Это позволит активно привлекать средства иностранных неправительственных организаций для финансирования проектов по страхованию жизни и здоровья волонтеров украинскими страховыми компаниями - налогоплательщиками, наполняющими госбюджет налоговыми платежами. Поэтому, принятие этого законопроекта будет иметь положительное влияние на бюджет", - добавляет Шуляк.

По ее мнению, это будет иметь значительный общественный интерес и положительное влияние на развитие волонтерского движения в Украине в военный и послевоенный периоды. Предложенные изменения станут одним из элементов приведения практики организации волонтерской деятельности к европейским стандартам и определят условия для минимальных социальных гарантий для волонтеров, которые могут пострадать в любом уголке Украины.