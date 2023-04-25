В Україні хочуть запровадити акциз на солодкі газовані напої

Зокрема, у Верховній раді зареєстровано два законопроєкти: № 9032-1 і № 9033-1.

Перший - вносить зміни до Податкового кодексу. На мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин встановлюється ставка податку у розмірі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою.

Другий - визначає, що 50% виручених коштів спрямовуються на реалізацію програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% буде спрямовано на програму дитячого харчування в школах.

Зазначається, що головною метою законопроєктів є зменшення кількість українців, які регулярно вживають солодкі газовані напої. Відповідно менше наших громадян захворіють на діабет чи захворювання кишково-шлункового тракту. А також спрямувати кошти від нового податку на лікування таких захворювань.

Своєю чергою представники виробників солодких газованих напоїв відзначили, що через війну значно скоротилися обсяги виробництва. За їхніми словами, ринок безалкогольних напоїв за 2022 рік впав на 40%, а продукція подорожчала на 41%.

Також вони застерігають від можливих корупційних ризиків, коли інспектор перевірятиме вміст цукру в напої, та стверджують, що запровадження подібних податків в інших країнах не призводить до зменшення кількості хворих.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначив, що введення акцизного податку на солодкі газовані напої - це узгоджена позиція команди президента.

Своєю чергою він навів позитивні приклади впровадження такого акцизу.

"Є приклади країн, де такий податок зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, ожиріння. Наприклад, у Мексиці податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету", - розповів Радуцький.

Також він наголосив, що пропонується мінімальна ставка акцизу.

Попередньо, за рахунок акцизного податку на солодкі газовані напої планується додатково залучити 6 млрд грн, які підуть на лікування захворювань та здорове харчування у школі.

"Ми пропонуємо встановити акцизний збір у розмірі 0,1 євро на літр такого напою. Наприклад, у Бельгії він складає 0,53 євро, у Польщі - 0,19 євро. Тобто, це мінімальний розмір акцизу. Це невеликі гроші, якщо брати за одну пляшку, але колосальна сума для бюджету НСЗУ та реформи здорового шкільного харчування", - додав Радуцький.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні можуть подорожчати солодкі напої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.