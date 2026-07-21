В Україні хочуть видавати до 100 тисяч іпотек на рік: у чому план "Укрфінжитла"

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Масштабна мета: "Укрфінжитло" прагне розширити видачу пільгових кредитів до 100 тисяч на рік, щоб суттєво подолати житлову кризу в країні.

Нові фінансові інструменти: для залучення коштів компанія планує запровадити гарантії, власні іпотечні папери та сек'юритизацію, а відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Раді.

Фінансування без держбюджету: подальших докапіталізацій з бюджету не буде – компанія самостійно фондує угоди за рахунок оборотних коштів та залученого капіталу.

Міжнародний вектор та альтернативи: стратегію компанії погодив МВФ, а за порадою Світового банку, ЄІБ та ЄБРР на базі "Укрфінжитла" створять житлову "парасольку".

"Загалом наше завдання – не в тому, щоб видати ще кілька тисяч кредитів. Справжній результат – коли Україна зможе видавати близько 100 тисяч іпотек на рік", – запевнив Євген Мецгер.

Капітал "Укрфінжитла" сформований за рахунок ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики), під заставу яких компанія залучає фінансування через репо-операції та кредитування.

Саме так сформований весь нинішній кредитний портфель "єОселі" обсягом 47 млрд гривень. Загалом капітал "Укрфінжитла" сягає 100 млрд гривень.

Залучення іноземних інвестицій та сек'юритизація

Надалі компанія планує запровадити гарантії, власні іпотечні папери та механізм сек'юритизації – перетворення наявних іпотек на цінні папери для залучення коштів під нові кредити.

"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Раді. Після війни це відкриє закордонні ринки капіталу", – запевнив Євген Мецгер.

За його словами, міжнародні партнери – Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку – наголошують, що Україні потрібна зручна для співпраці житлова "парасолька", замість профільного міністерства.

Євген Мецгер розраховує побудувати на базі "Укрфінжитла" саме таку інституцію за два-три роки.

Узгодження з МВФ та відмова від держбюджету

Стратегію розвитку компанії перевірив і погодив Міжнародний валютний фонд. Це було умовою докапіталізації "Укрфінжитла" на 30 млрд грн, закладеної в державному бюджеті у 2023 році.

За словами Євгена Мецгера, надалі нових докапіталізацій компанії з бюджету не планується. Мовляв, "Укрфінжитло" фондує угоди самостійно, повертаючи та знову спрямовуючи кошти в нові кредити.

Досягнення масштабу в 100 тисяч угод на рік, на думку голови "Укрфінжитла", можливе лише за умови паралельного розвитку кількох механізмів. Зокрема, компанія готує запуск соціальної оренди та оренди з правом викупу (Rent-to-Own). Утім, наразі ця модель ще перебуває на стадії розробки.