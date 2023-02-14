В Україні хочуть створити резерв нафти та нафтопродуктів

В уряді України назвали створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів питанням нацбезпеки і планують створити резерв цих енергоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як зазначив на сьогоднішньому засіданні Шмигаль, сьогодні на порядку денному уряд розглядає важливий документ зі сфери національної безпеки - законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.
"Буде створена диверсифікована система зберігання. У разі настання кризової ситуації в нас у резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері", - уточнив прем'єр.
Він зазначив, що запропонований законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу у паливній галузі.
"Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів - це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після нашої перемоги та завершення війни", - підкреслив Шмигаль.
Днями РБК-Україна повідомляло, що вперше українська компанія "Укрпалетсистем" (UPG) уклала договір на постачання дизельного пального, яке вже надійшло до німецького порту.
Крім того, ми писали, що Росія використовує нафту як зброю.
Раніше стало відомо, що видобуток нафти в Росії може скоротитися у 2023 році через ембарго Європейського союзу і обмеження цін на російську нафту, введеного країнами G7. Вже у березні видобуток впаде на 500 тисяч барелів у стуки.
Нагадаємо, запровадження обмежень на постачання нафтопродуктів з території Росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати Москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.
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