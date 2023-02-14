В Україні хочуть створити резерв нафти та нафтопродуктів

Як зазначив на сьогоднішньому засіданні Шмигаль, сьогодні на порядку денному уряд розглядає важливий документ зі сфери національної безпеки - законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

"Буде створена диверсифікована система зберігання. У разі настання кризової ситуації в нас у резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері", - уточнив прем'єр.

Він зазначив, що запропонований законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу у паливній галузі.

"Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів - це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після нашої перемоги та завершення війни", - підкреслив Шмигаль.