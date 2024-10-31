UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні хочуть створити фонд стимулювання будівництва зеленої енергетики, - інвестори

Фото: в Україні хочуть створити фонд стимулювання будівництва зеленої енергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні йде підготовка до створення спеціального фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики в країні.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ми (УВЕА – ред.) разом з Європейсько-Українським енергетичним агентством працюємо над створенням так званого Фонду гарантування мінімальної ціни для виробників зеленої та іншої електроенергії", - сказав Конеченков.

За його словами, Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.

"Наша задача, щоб цим фондом могли користуватися і маленькі, і великі компанії. Головне, щоб компанія, яка захоче скористуватися цим фондом, відповідно, вона має платити якісь комісійні, але банки тоді можуть розглядати ці проєкти", - уточнив голова правління УВЕА.

Він зазначив, що інвестори хочуть, щоб відповідна страховка від коливань ціни сприяла залученню інвестицій в галузь зеленої енергетики і вона розбудовувалась.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

За даними УВЕА, заборгованість перед інвесторами складає 35,8 млрд грн. Водночас, інвестори мають 4 ГВт проєктів вітроенергетики, які можуть бути побудовані в Україні в середньостроковій перспективі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія