В Украине хотят создать фонд стимулирования строительства зеленой энергетики, - инвесторы

"Мы (УВЭА – ред.) вместе с Европейско-Украинским энергетическим агентством работаем над созданием так называемого Фонда гарантирования минимальной цены для производителей зеленой и другой электроэнергии", - сказал Конеченков.

По его словам, Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики могли получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.

"Наша задача, чтобы этим фондом могли пользоваться и маленькие, и крупные компании. Главное, чтобы компания, которая захочет воспользоваться этим фондом, соответственно, должна платить какие-то комиссионные, но банки тогда могут рассматривать эти проекты", - уточнил председатель правления УВЭА.

Он отметил, что инвесторы хотят, чтобы соответствующая страховка от колебаний цены способствовала привлечению инвестиций в отрасль зеленой энергетики и развивалась.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.

По данным УВЭА, задолженность перед инвесторами составляет 35,8 млрд грн. В то же время инвесторы имеют 4 ГВт проектов ветроэнергетики, которые могут быть построены в Украине в среднесрочной перспективе.