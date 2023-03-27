В Україні хочуть створити державний орган з розмінування

"Вже підраховано, скільки необхідно ресурсів, щоб прискорити пріоритетне гуманітарне розмінування земель сільгосппризначення. Ми також бачимо шляхи, як прискорити очищення території від вибухонебезпечних предметів. Але без допомоги партнерів нам не впоратися. Тому ми звертаємося до країн G7, щоб вони надали нам фінансову підтримку та допомогли зі спеціальною технікою та навчанням людей", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з послами G7 щодо гуманітарного розмінування України.

За її словами, для реалізації цих задач пропонується створити структуру, котра координуватиме гуманітарне розмінування територій та буде ефективно реалізовувати всі супутні організаційні задачі. Цей орган представлятиме єдине, чітко сформульоване бачення роботи галузі. Контролювати його діяльність має наглядова рада, до якої запросили представників країн-партнерів.

Крім того, послам G7 запропонували взяти шефство над замінованими областями України та допомогти звільнити їх від мін та нерозірваних снарядів. Подібна співпраця сприятиме прискоренню розмінування сільгоспземель, що дозволить українським аграріям раніше розпочати їх використання. Це позитивно вплине на економіку країни та на продовольчу безпеку у світі.

За даними уряду, третина України станом на березень 2023 року потенційно забруднена. Найскладніша ситуація у регіонах, де велися або тривають активні бойові дії та регіонах, звільнених від російської окупації. До плану першочергового розмінування сільгоспземель увійшли також території регіонів, які забруднені через ракетні удари.

Згідно з планом першочергового розмінування, планується обстежити та розмінувати 470 854 га земель сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей.

"Щоб почати розв’язувати цю гуманітарну проблему, Україні зараз потрібні тисячі розміновувачів. Досвід інших країн показує, що на розмінування йдуть десятки років. Але ми не хочемо залишати вирішення питання на своїх дітей. Тому маємо скоротити цей шлях, не погіршуючи стандарти безпеки - за допомогою використання інновацій та вищої ефективності робіт", - зазначила Свириденко.