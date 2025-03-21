В Україні хочуть реформувати ліцеї. Які зміни і коли слід очікувати

Що планують змінити

Упродовж 2024 - 2027 років в Україні мали сформувати ефективну мережу комунальних ліцеїв, які б надавали трирічну якісну профільну середню освіту протягом 10-12 років навчання. Втім, станом на зараз, такої мережі не розробили або її формування відбувається із порушеннями певних положень закону "Про повну загальну середню освіту". Тож поточний закон потребує певних доповнень.

Положення законопроекту №13120 передбачає наступні зміни:

подовжити перехідний період для створення мережі комунальних ліцеїв до 1 вересня 2025 року. Місцева влада мала це зробити до 2024 року, але не встигла. Якщо й далі затягуватимуть, повноваження передадуть Уряду;

з 2027 року зробити обов’язковим поділ учнів 10-12 класів на групи при вивченні окремих предметів. Через це мінімальна кількість учнів у класах зросте з 5 до 24;

відокремити початкову школу від ліцеїв - тобто початкові класи більше не будуть частиною ліцеїв;

припинити фінансування ліцеїв, які не відповідають вимогам. Якщо заклад не буде відповідати нормам (наприклад, не матиме поділу на групи або не відповідатиме іншим критеріям), він втратить державне фінансування.

У пояснювальній записці автори законопроекту наголошують, що дані зміни не призведуть до додаткових витрат із держбюджету України на 2025 рік.

Інші деталі законопроекту

Законопроект №13120 зареєстрували у Верховній Раді 18 березня 2025 року. Серед авторів проекту Сергій Бабак, Роман Грищук, Ольга Коваль та інші. Зараз документ перебуває на розгляді у профільному Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Автори законопроекту наголошують, запропоновані механізми передбачають зміни лише у Законі України "Про повну загальну середню освіту".