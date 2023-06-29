В Україні хочуть посилити відповідальність за підкуп суддів, свідків та експертів

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який посилює відповідальність за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова та картку законопроекту .

"Посилюємо кримінальну відповідальність за підкуп судді, свідків, експертів та спеціалістів, а також за вплив на прийняття судового рішення", - написав Маслов.

Як повідомляється, і тим, хто дає, і тим, хто бере хабар за прийняття чи неприйняття судового рішення може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Корупція у сфері правосуддя в Україні

Корупція в Україні є однією з основних проблем уже багато років. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну проблеми з корупцією ненадовго випали з публічного поля, але поступово вони знову далися взнаки. За півтора року великої війни правоохоронці вже встигли затримати кількох чиновників топ-рівня за хабарі.

Зокрема, 15 травня Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою спіймали на хабарі голову Верховного суду Всеволода Князєва. Суддя підозрюється в тому, що разом зі спільниками отримав 2,7 мільйона доларів від бізнесмена Костянтина Жеваго за ухвалення потрібного йому рішення.

Також 14 червня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тисяч доларів. Він отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Варто зазначити, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні буде проведено перевірку судів, а також посилено кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя.