В Украине хотят ужесточить наказания для уклонистов и СЗЧшников, - Корецкий
Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает более жесткую ответственность за уклонение от мобилизации или самовольное оставление части.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью BBC заявил премьер Украины Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, на фоне критики запланированных изменений в правилах бронирования представители бизнеса могут просить "заняться" уклонистами и СЗЧшниками.
Но премьер подчеркнул, что такими нарушителями тоже уже "занимаются".
"Что сейчас будет сделано? Актуализирован законопроект, который уже в Раде долгое время находится. Актуализирован этот законопроект, и будет усилена ответственность", - отметил он.
Премьер обратил внимание, что ряды украинской армии необходимо пополнять, поскольку часть солдат выбывает из-за ранений, также есть пропавшие без вести и погибшие.
Кроме того, он отметил, что военные, которые находятся на фронте уже много лет, нуждаются в ротации.
Наказания для уклонистов
Напомним, сейчас за уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
За нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
Но, как объясняла адвокат Мария Ганина в комментарии РБК-Украина, после завершения военного положения в законодательстве могут произойти изменения, которые смягчат ответственность за уклонение от мобилизации.