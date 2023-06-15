В Україні хочуть підвищити штрафи за порушення ПДР у присутності дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

Автор законопроекту пропонує, щоб штрафи підвищили для тих українців, які порушують правила дорожнього руху, коли вони перебувають з малолітніми або неповнолітніми дітьми. За такі порушення хочуть запровадити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 850 гривень) чи громадські роботи від 20 до 40 годин.

Такими нововведеннями пропонується доповнити статтю 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даними на сайті Верховної ради, комітет молоді та спорту вже рекомендував прийняти за основу такий документ.

У пояснювальній записці до законопроекту уточнюють, що загибель у ДТП є найпоширенішою причиною смерті дітей віком 5-14 років та молоді віком 15-29 років. В Україні за 2020 рік зафіксовано 3574 ДТП, у яких загинули чи травмувалися діти, у 2021 - 3691, а у 2022 - 2625.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді запропонували ввести штрафи для водіїв за небезпечне перевезення тварин в автомобілях.