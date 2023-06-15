В Украине хотят повысить штрафы за нарушение ПДД в присутствии детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Автор законопроекта предлагает, чтобы штрафы повысили для тех украинцев, которые нарушают правила дорожного движения, когда они находятся с малолетними или несовершеннолетними детьми. За такие нарушения хотят ввести штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 850 гривен) или общественные работы от 20 до 40 часов.

Такими нововведениями предлагают дополнить статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно данным на сайте Верховной рады, комитет молодежи и спорта уже рекомендовал принять за основу такой документ.

В объяснительной записке к законопроекту уточняют, что гибель в ДТП является самой распространенной причиной смерти детей в возрасте 5-14 лет и молодежи в возрасте 15-29 лет. В Украине за 2020 год зафиксировано 3574 ДТП, в которых погибли или травмировались дети, в 2021 - 3691, а в 2022 - 2625.

Напомним, ранее в Верховной раде предложили ввести штрафы для водителей за небезопасную перевозку животных в автомобилях.