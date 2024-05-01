В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект

Народним депутатам пропонують узаконити діяльність міжнародних військових компаній. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекту №11214 про міжнародні оборонні компанії.
Як йдеться у пояснювальній записці, у разі ухвалення законопроекту оборонні компанії зможуть діяти за кордоном, але сплачувати податки у бюджет України.
Автори законопроекту називають низку причин для легалізації військових компаній:
Згідно з законопроектом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги - навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.
Нардепи вважають, що оборонні компанії можуть надати послуги як приватним особам (наприклад, індивідуальний захист, охорона об'єктів за кордоном), так і міжнародним інвесторам. На думку парламентарів, оборонна компанія за межами України змогла б забезпечити безпеку та безперешкодну діяльність будь-якого підприємства, створеного за рахунок іноземних інвестицій.
Крім того, у Раді вважають, що створення військових компаній зможе збільшити робочі місця в Україні. Йдеться про утворення пунктів постійної дислокації чи баз для розміщення оборонних компаній на території України. Тобто, як вважають автори законопроекту, це може створити додаткові робочі місця у населених пунктах.
Додамо, що фактично в Україні і зараз існують приватні військові компанії. Вони надають послуги, які дозволені законодавством, наприклад, навчання з тактичної медицини.
Приватні військові компанії виникли у Великій Британії наприкінці 1960-х років, але зараз вони популярні у всьому світі, зокрема, у США та Росії.
Нагадаємо, що Москва залучила приватні військові компанії до війни проти України. Йдеться у першу чергу про ПВК "Вагнера", які брали активну участь у боях за Бахмут. Після повстання колишнього ватажка бойовиків Євгенія Пригожина "вагнерівців" фактично розформували. Їх перекинули у підпорядкування Міноборони РФ та Росгвардії.
Але у Росії є й інші приватні військові компанії. Наприклад, путінська партія "Єдина Росія" створила власну ПВК під назвою "Еспаньола". Як раніше повідомляла українська розвідка, Кремль посилив рекрутинг до цієї ПВК.
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