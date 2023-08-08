UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні на хабарі спіймали нардепа Гунька та двох його спільників

Фото: Анатолій Гунько, нардеп (facebook.com/anatoliy.gunko1)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці підозрюють народного депутата та двох його спільників. Їх спіймали на отриманні хабара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

 

Фото: українського нардепа спіймали на хабарі (t.me/SBUkr)

"При процесуальному керівництві прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ та за сприяння генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито чинного народного депутата України та двох його спільників", - сказано в повідомленні правоохоронців.

У САП зазначають, що за попередньою версією слідства, народний депутат разом із спільниками отримав першу частину хабара у розмірі 85 тисяч доларів від приватного підприємця за оренду державних земель.

У СБУ деталізували, що урядовець намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

Наразі вирішується питання про пред'явлення звинувачень нардепу та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Скандали з нардепами

Нагадаємо, останні кілька місяців в Україні тривають скандали з народними депутатами України.

Зокрема, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від "Слуги народу" нещодавно їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі.

Після цього парламентарій подав заяву про складання мандату до Ради. Парламент підтримав таку ініціативу.

Також сьогодні Давид Арахамія вирішив розпочати процедуру виключення з фракції "Слуга народу" нардепа Богдана Торохтія. Його дружина придбала дорогу нерухомість після початку повномасштабної війни, поки він отримував компенсації на оренду житла з держбюджету.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниНАБУСАПдепутатиВерховна радаСлуга народа