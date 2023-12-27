В Україні за грудень зафіксували три випадки нового виду коронавірусу Pirola
За грудень в Україні всього було зафіксовано три випадки нового різновиду штаму коронавірусу Pirola.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Три випадки субваріанту коронавірусу Pirola виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі - жінки старші 50 років", - розповів Кузін.
За його словами, зараз на території України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 - це різні субваріанти штаму "Омікрон".
Він зазначив, що у кожного є свої особливості, але зазвичай це або середній, або легкий перебіг захворювання.
"Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику тяжкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та щепитися", - додав головний санлікар.
Які симптоми при Pirola:
- нежить;
- підвищена температура;
- кашель;
- головний біль;
- втома;
- втрата нюху чи смаку;
- роздратування очей та висип.
Нагадаємо, перший випадок захворювання таким різновидом коронавірусу зафіксували у листопаді в Рівненській області. Тоді захворів 20-річний чоловік.
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