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В Україні за грудень зафіксували три випадки нового виду коронавірусу Pirola

Середа 27 грудня 2023 21:15
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В Україні за грудень зафіксували три випадки нового виду коронавірусу Pirola Фото: Ігор Кузін, головний санлікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

За грудень в Україні всього було зафіксовано три випадки нового різновиду штаму коронавірусу Pirola.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Три випадки субваріанту коронавірусу Pirola виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі - жінки старші 50 років", - розповів Кузін.

За його словами, зараз на території України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 - це різні субваріанти штаму "Омікрон".

Він зазначив, що у кожного є свої особливості, але зазвичай це або середній, або легкий перебіг захворювання.

"Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику тяжкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та щепитися", - додав головний санлікар.

Які симптоми при Pirola:

  • нежить;
  • підвищена температура;
  • кашель;
  • головний біль;
  • втома;
  • втрата нюху чи смаку;
  • роздратування очей та висип.

Нагадаємо, перший випадок захворювання таким різновидом коронавірусу зафіксували у листопаді в Рівненській області. Тоді захворів 20-річний чоловік.

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