В Украине за декабрь зафиксировали три случая нового вида коронавируса Pirola
За декабрь в Украине всего были зафиксированы три случая новой разновидности штамма коронавируса Pirola.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Три случая субварианта коронавируса Pirola обнаружили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие - женщины старше 50 лет", - рассказал Кузин.
По его словам, сейчас на территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 - это разные субварианты штамма "Омикрон".
Он отметил, что у каждого есть свои особенности, но обычно это либо среднее, либо легкое течение заболевания.
"Пункты прививки в стране обеспечены безвозмездной вакциной против COVID-19, поэтому людям, пропустившим прививку, или лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - добавил главный санврач.
Какие симптомы при Pirola:
- насморк;
- повышенная температура;
- кашель;
- головная боль;
- усталость;
- потеря обоняния или вкуса;
- раздражение глаз и сыпь.
Напомним, первый случай заболевания такой разновидностью коронавируса зафиксировали в ноябре в Ровенской области. Тогда заболел 20-летний мужчина.
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