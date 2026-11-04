В Україні готують закон про соціальне житло: коли його мають ухвалити

Закон про соціальне житло

За її словами, законопроєкт розробляють Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство соціальної політики. Після його надходження комітет має забезпечити оперативний розгляд документа, адже Україна повинна встигнути виконати міжнародні зобов'язання.

"Це дуже стислі терміни, і тут дійсно без тісної співпраці з Мінрегіоном, з Міністерством соціальної політики, з Мінекономіки, як національним координатором Ukraine Facility, в нас не буде того позитивного результату, на який ми очікуємо", - наголосила Шуляк.

Які ще зміни готують у житловій політиці

Окремо парламентарка згадала законопроєкт про реновацію застарілого житлового фонду, який Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні.

За словами Шуляк, під час подальшої роботи над документом потрібно врахувати положення Європейського плану доступного житла, затвердженого Єврокомісією у грудні 2025 року. Він, зокрема, стосується ефективнішого використання наявного житлового фонду та регулювання орендних відносин.

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Також до розробки закону про соціальне житло комітет планує залучити експертів. Шуляк запевнила, що парламентський комітет відкритий до пропозицій фахівців і розглядатиме законодавчі ініціативи, пов'язані з виконанням міжнародних зобов'язань України, у першочерговому порядку.

Вона також навела приклад Чехії, де є житлова стратегія, але досі немає закону про соціальне житло. На думку депутатки, без відповідного законодавчого підґрунтя житлова стратегія ризикує залишитися лише на папері.