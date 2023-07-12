Для України готують "великі подарунки" до кінця року, особливо щодо ЄС, - президент Сербії

Для України готуються "великі подарунки" до кінця року. Вони, ймовірно, будуть стосуватися європейської інтеграції.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTV.

Журналісти запитали Вучича, чи здивований він тим, що Україна не отримала "зелене світло" щодо членства в НАТО на саміті у Вільнюсі. Він заявив, що не хоче втручатися у справи інших країн, але наголосив, що Україну чекають інші "чудові речі".

"Вони готують великі та чудові речі для України, великі подарунки на кінець року, принаймні, що стосується ЄС", - сказав Вучич.

Нагадаємо, що Сербія приєдналася до Європейського союзу у 2009 році. Проте Белград не є членом НАТО, хоч у 2014 році підписав угоду з Альянсом та є союзником.

Результати саміту НАТО у Вільнюсі

Варто зазначити, що Україна очікувала від саміту країн НАТО чіткого сигналу щодо членства, графік вступу та гарантій безпеки.

Союзники вчора погодили спільне комюніке, в якому також виклали своє бачення інтеграції України. Проте документ не містить чітких умов щодо вступу, а також графіків.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість. Він наголосив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Очікується, що сьогодні країни G7 сьогодні погодять принципи гарантій безпеки для України. У Британії назвали цей крок "історичним".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.