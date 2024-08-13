В Україні готують рішення про електронні повідомлення для в'їзду іноземців

В Україні планують запровадити систему електронного повідомлення про намір в’їзду в країну для іноземців, які користуються правом безвізового в’їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки та оборони України.

Як повідомляється, у вівторок, 13 серпня, під головуванням секретаря РНБО України Олександра Литвиненка відбулася нарада щодо стану виконання рішень РНБО, спрямованих на посилення контролю за в’їздом та виїздом іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України.

"Під час наради з метою посилення прикордонного та міграційного контролю, а також контррозвідувального режиму під час дії воєнного стану було запропоновано визначити та затвердити перелік країн, що мають з Україною безвізовий режим в’їзду, громадяни яких будуть зобов’язані в установленому порядку подавати електронне повідомлення про намір в’їхати в Україну", - зазначили в РНБО.

Там додали, що важливого значення набуває питання необхідності адаптації українського законодавства до законодавства ЄС шляхом розроблення та внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо запровадження системи електронного повідомлення про намір в’їзду в Україну для громадян країн, які користуються правом безвізового в’їзду на територію держави.

Також на нараді обговорювали питання створення запобіжного механізму заборони в’їзду в Україну іноземців, перебування яких на території держави є небажаним з міркувань інтересів національної безпеки.