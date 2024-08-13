В Украине готовят решение об электронных сообщениях для въезда иностранцев

В Украине планируют ввести систему электронного уведомления о намерении въезда в страну для иностранцев, которые пользуются правом безвизового въезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщается, во вторник, 13 августа, под председательством секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко состоялось совещание о состоянии выполнения решений СНБО, направленных на усиление контроля за въездом и выездом иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

"Во время совещания с целью усиления пограничного и миграционного контроля, а также контрразведывательного режима во время действия военного положения было предложено определить и утвердить перечень стран, имеющих с Украиной безвизовый режим въезда, граждане которых будут обязаны в установленном порядке подавать электронное сообщение о намерении въехать в Украину", - отметили в СНБО.

Там добавили, что важное значение приобретает вопрос необходимости адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС путем разработки и внесения в Верховную Раду законопроекта о введении системы электронного сообщения о намерении въезда в Украину для граждан стран, которые пользуются правом безвизового въезда на территорию государства.

Также на совещании обсуждали вопросы создания предохранительного механизма запрета въезда в Украину иностранцев, пребывание которых на территории государства нежелательно из соображений интересов национальной безопасности.