Україна виконує умови безвізу, але потрібно вирішити кілька питань, - звіт ЄС

В ЄС заявили, що загалом Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, але потрібні подальші зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шостий звіт Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів.

"Загалом Україна продовжує виконувати критерії візової лібералізації та вжила заходів для виконання деяких попередніх рекомендацій Єврокомісії. Однак необхідні подальші зусилля, де це можливо в нинішніх умовах", - йдеться у звіті.

Зокрема, на думку Єврокомісії, подальшого вирішення потребують такі питання:

Узгодження візової політики України зі списком третіх країн, з якими у ЄС діє візовий режим, зокрема щодо країн, які становлять загрозу для Євросоюзу через нелегальну міграцію або безпеку;

Продовження зусиль у боротьбі з організованою злочинністю, приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків, попри виклики, пов'язані з війною.

Продовження зусиль у боротьбі з корупцією, зокрема шляхом ухвалення плану дій з імплементації Стратегії розшуку та повернення активів на період з 2020 по 2025 рік та внесення поправок до закону про AРMA, який регулює порядок розпоряджання заарештованими активами.

У звіті також відзначається, що Україна дотримується міжнародних документів і стандартів у сфері прав людини, навіть попри те, що українські громадяни серйозно постраждали від широкомасштабних порушень основоположних прав з боку Росії.

"Воєнний стан був запроваджений на початку повномасштабного російського вторгнення, обмежуючи права і свободи, хоча він залишався значною мірою пропорційним реальним потребам і застосовувався з обережністю, підтримуючи хороший рівень свободи вираження поглядів, попри обмеження медіа-середовища", - йдеться у звіті.

Разом з тим у Єврокомісії відзначили значне зменшення випадків дискримінації меншин, у тому числі осіб, які належать до ЛГБТІК+ спільноти, антисемітських актів та національних меншин.

Зауважимо, що наразі ЄС має чинний режим безвізових подорожей із 61-ю країною світу. З них 25 країн мають угоди з ЄС щодо скасування візового режиму, ще 8 країн отримали скасування віз в результаті успішної імплементації діалогу щодо візової лібералізації з ЄС.

Це стосується таких країн як Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова й Україна. У квітні 2023 року ЄС ухвалив такі ж правила для громадян Косово, вони набудуть чинності з 1 січня 2024 року.

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