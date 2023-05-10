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В Україні готують нову Стратегію розвитку фінансового сектору: що вона передбачає

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Україна, Середа 10 травня 2023 15:25
В Україні готують нову Стратегію розвитку фінансового сектору: що вона передбачає Фото: НБУ готує нову Стратегію розвитку фінансового сектору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада з фінансової стабільності погодила концепцію нової Стратегії розвитку фінансового сектору. Затвердження стратегії після опрацювання всіх пропозицій заплановано на червень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, розроблення Стратегії передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Заходи Стратегії орієнтуються на два фокуси: швидкі дії для стабілізації й мінімізації негативного ефекту війни та розвиток, який передбачає зміни фінансового сектору для закладання підвалин повоєнного відновлення і розбудови нової економіки.

Серед ключових елементів стратегії - оцінка стійкості банків. За її результатами буде визначено шляхи безпечного згортання надзвичайних заходів, запроваджених в Україні в перші місяці повномасштабного вторгнення, та пріоритети врегулювання непрацюючих кредитів.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Участь у засіданні 4 травня взяли члени Ради з фінансової стабільності взяли представники НБУ, Мінфіну та Офісу президента.

Нагадаємо, Національний банк України розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.

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