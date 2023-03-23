В Україні на фронті помітили швейцарську бронетехніку, - ЗМІ

Як зазначає видання, таку техніку виготовляє швейцарська компанія Mowag. Вона потрапила в об'єктив фотографа Хосе Колона в Часовому Яру Донецької області. Також таку техніку було помічено на фото видання AFP, яке було зроблено кілька днів тому в Авдіївці.

Фото: Eagle I в Авдіївці (AFP.com)

При цьому невідомо, чи на знімках один і той самий Eagle I.

Частину машин має Данія, а також їх придбала німецька компанія. Але від них запитів на реекспорт до Швейцарії не надходило.

На тлі такої інформації журналістів Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань розпочав розслідування спільно з Німеччиною для подальшого з'ясування фактів. Там зазначають, що поки що не можуть підтвердити, що на фото видно саме швейцарське авто.

"Точно встановити походження транспортного засобу можна лише за допомогою номера шасі, який поки не було надано", - додали у відомстві.

Варто зауважити, що оскільки Швейцарія дотримується нейтралітету, вона не надає будь-якої військової допомоги Україні. При цьому країна не дозволяла іншим державам передавати ЗСУ озброєння власного виробництва.