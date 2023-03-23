В Украине на фронте заметили швейцарскую бронетехнику, - СМИ

В прифронтовых городах Украины был замечен бронеавтомобиль нейтральной Швейцарии Eagle I. Власти страны проводят расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.
Как отмечает издание, такую технику производит швейцарская компания Mowag. Она попала в объектив фотографа Хосе Колона в Часов Яре Донецкой области. Также такая техника была замечена на фото издания AFP, которое было сделано несколько дней назад в Авдеевке.
При этом неизвестно, находится ли на снимках один и тот же Eagle I.
Часть машин имеется у Дании, а также их приобрела немецкая компания. Но от них запросов на реэкспорт в Швейцарию не поступало.
На фоне такой информации журналистов Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам начал расследование совместно с Германией для дальнейшего выяснения фактов. Там отмечают, что пока не могут подтвердить, что на фото видно именно швейцарское авто.
"Точно установить происхождение транспортного средства возможно только с помощью номера шасси, который пока не был предоставлен", - добавили в ведомстве.
Стоит заметить, что, поскольку Швейцария соблюдает нейтралитет, она не предоставляет любую военную помощь Украине. При этом страна не разрешала другим государствам передавать ВСУ вооружение собственного производства.
Напомним, ранее стало известно, что в парламенте Швейцарии не смогли договориться по вопросу реэкспорта вооружения в Украину. Дискуссию перенесли на следующий год.
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