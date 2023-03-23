В Украине на фронте заметили швейцарскую бронетехнику, - СМИ

Как отмечает издание, такую технику производит швейцарская компания Mowag. Она попала в объектив фотографа Хосе Колона в Часов Яре Донецкой области. Также такая техника была замечена на фото издания AFP, которое было сделано несколько дней назад в Авдеевке.

Фото: Eagle I в Авдеевке (AFP.com)

При этом неизвестно, находится ли на снимках один и тот же Eagle I.

Часть машин имеется у Дании, а также их приобрела немецкая компания. Но от них запросов на реэкспорт в Швейцарию не поступало.

На фоне такой информации журналистов Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам начал расследование совместно с Германией для дальнейшего выяснения фактов. Там отмечают, что пока не могут подтвердить, что на фото видно именно швейцарское авто.

"Точно установить происхождение транспортного средства возможно только с помощью номера шасси, который пока не был предоставлен", - добавили в ведомстве.

Стоит заметить, что, поскольку Швейцария соблюдает нейтралитет, она не предоставляет любую военную помощь Украине. При этом страна не разрешала другим государствам передавать ВСУ вооружение собственного производства.