В Україні фінансова грамотність стане обов'язковою дисципліною для школярів: деталі

Цей курс сприятиме формуванню навичок підприємливості та свідомого ставлення до фінансів, що є необхідним для орієнтації в сучасному фінансовому середовищі.

Ідея створення курсу виникла ще в 2021 році, коли Міністерство освіти і науки затвердило модельну навчальну програму, і вже з 2024 року розпочалося пілотне викладання для восьмикласників.

Автори курсу - науковці, педагоги та експерти з різних регіонів України, серед яких представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розробили навчальний курс, що включатиме підручники, робочі зошити, посібники для вчителів і електронні матеріали.

Згідно з цією програмою, вже підготовлено 96 педагогів для викладання курсу в школах.

Окрім цього, буде продовжуватися робота з підвищення кваліфікації вчителів через спеціальні освітні програми. Це значний крок до формування фінансово грамотного суспільства в Україні, що зможе правильно оцінювати свої ресурси.