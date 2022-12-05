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В Україні фіксують ріст споживання світла, можливі аварійні відключення

Фото: в Україні сьогодні можливі екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні фіксують збільшення споживання електроенергії. Тому українців попередили про аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними енергетиків, на вихідних завдяки збільшенню потужності АЕС та зниження споживання вдалося застосовувати мінімальний обсяг відключень.

Проте зранку 5 грудня "Укренерго" зафіксувало зростання обсягів споживання. Це пов'язано з початком робочого тижня і похолоданням.

"Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго", - йдеться у повідомленні.

Енергетики попередили, що цей опалювальний сезон буде непростим, оскільки російські ракетні удари пошкодили енергосистему України.

Нагадаємо, що Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області сьогодні повернулися до планових відключень світла.

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Укренерговідключеня світлаЕлектроенергія