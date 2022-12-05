В Україні фіксують ріст споживання світла, можливі аварійні відключення

За даними енергетиків, на вихідних завдяки збільшенню потужності АЕС та зниження споживання вдалося застосовувати мінімальний обсяг відключень.

Проте зранку 5 грудня "Укренерго" зафіксувало зростання обсягів споживання. Це пов'язано з початком робочого тижня і похолоданням.

"Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго", - йдеться у повідомленні.

Енергетики попередили, що цей опалювальний сезон буде непростим, оскільки російські ракетні удари пошкодили енергосистему України.

Нагадаємо, що Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області сьогодні повернулися до планових відключень світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.