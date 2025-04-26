В Україні фіксують масштабний збій: що не працює
Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій. Не працюють термінали, "Дія", Сайт "Нової пошти", не можливо розрахуваться у метро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі, КМДА.
Не працюють термінали, "Дія", сайт "Нової пошти"
В Україні не працюють платіжні термінали - карткою неможливо розрахуватись ані в магазині, ані в метро. Недоступні також Apple Pay і Google Pay, проблеми з поповненням карток і оплатою таксі.
Крім того, не працюють сайт "Нової пошти" та "Дія".
В Україні не працює сайт "Нової пошти" та "Дія" 26 квітня (скріншоти)
Неможливо разрахуватися у метро
За даними КМДА, через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.
Фахівці банку працюють над усуненням несправності. Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
В адміністрації попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково.
Збої в Україні
В Україні не вперше фіксують збої. Наприклад, у роботі "Нової пошти" стався збій 20 лютого. Не працював ні сайт, ні додаток.
Крім того, в системі "Укрзалізниці" стався технічний збій 23 березня. Через це не можна було купити квитки онлайн.
Нагадаємо, в липні минулого року в усьому світі спостерігався глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike і Windows. Через що виникли проблеми в роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки.
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