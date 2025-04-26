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В Україні фіксують масштабний збій: що не працює

Україна, Субота 26 квітня 2025 09:10
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В Україні фіксують масштабний збій: що не працює Фото: в Україні фіксують масштабний збій 26 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій. Не працюють термінали, "Дія", Сайт "Нової пошти", не можливо розрахуваться у метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі, КМДА.

Не працюють термінали, "Дія", сайт "Нової пошти"

В Україні не працюють платіжні термінали - карткою неможливо розрахуватись ані в магазині, ані в метро. Недоступні також Apple Pay і Google Pay, проблеми з поповненням карток і оплатою таксі.

Крім того, не працюють сайт "Нової пошти" та "Дія".

В Україні не працює сайт "Нової пошти" та "Дія" 26 квітня (скріншоти)

Неможливо разрахуватися у метро

За даними КМДА, через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Фахівці банку працюють над усуненням несправності. Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

В адміністрації попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково.

Збої в Україні

В Україні не вперше фіксують збої. Наприклад, у роботі "Нової пошти" стався збій 20 лютого. Не працював ні сайт, ні додаток.

Крім того, в системі "Укрзалізниці" стався технічний збій 23 березня. Через це не можна було купити квитки онлайн.

Нагадаємо, в липні минулого року в усьому світі спостерігався глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike і Windows. Через що виникли проблеми в роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки.

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