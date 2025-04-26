В Україні фіксують масштабний збій: що не працює

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій. Не працюють термінали, "Дія", Сайт "Нової пошти", не можливо розрахуваться у метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі, КМДА .

Не працюють термінали, "Дія", сайт "Нової пошти"

В Україні не працюють платіжні термінали - карткою неможливо розрахуватись ані в магазині, ані в метро. Недоступні також Apple Pay і Google Pay, проблеми з поповненням карток і оплатою таксі.

Крім того, не працюють сайт "Нової пошти" та "Дія".



В Україні не працює сайт "Нової пошти" та "Дія" 26 квітня (скріншоти)

Неможливо разрахуватися у метро

За даними КМДА, через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Фахівці банку працюють над усуненням несправності. Сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

В адміністрації попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково.