В Україні фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків, - джерела

Один з інцидентів стосувався підриву військовослужбовця. Інцидент стався у Дніпровському районі Києва. Біля машини лежав пакет, а на дереві була прикріплена камера, яка вела трансляцію.

Караульний обходив територію і помітив пакет. Коли військовий нагнувся до нього, спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно. Як зазначають джерела, військовослужбовець помер.

Інший випадок стався у середині листопада у Печерському районі Києва. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі щодо неї вчиняється насильство з боку чоловіка. Вона стверджувала, що зачинилась у ванній.

На вказане місце прибув екіпаж поліції. Правоохоронці зателефонували жінці, і та сказала, що двері у квартиру не зачинені та сказала їм заходити. Відчинивши двері та зробивши крок у квартиру, поліцейські почули спрацювання чеки гранати та встигли зачинити двері.

У результаті стався вибух у коридорі квартири. За інформацією джерел РБК-Україна, квартира була орендованою. Внаслідок вибуху ніхто не загинув. Правоохоронці затримали причетних.

Ще один інцидент зафіксований у Дарницькому районі столиці. Зазначається, що підрив стався біля Дарницького відділення поліції. Джерела повідомляють, що це також була диверсія і застосовувалася камера.