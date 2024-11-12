У мережі написали про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва. Поліція спростувала

У мережі повідомляли про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва у вівторок, 12 листопада. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Вибух пролунав неподалік.

Про вибухи на лівому березі Києва повідомляли ще близько 15:00. У мережі писали, що він пролунав саме у відділенні поліції Дарницького району.

За словами Ласкіна, інформація про вибух саме у відділі поліції не відповідає дійсності. Вибух відбувся неподалік.

Як розповів речник, постраждалих внаслідок події нема. Наразі поліція з’ясовує усі деталі та обставини.