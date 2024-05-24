В Украине масштабная тревога. В РФ зафиксировали взлет МиГа

По всей Украине объявили воздушную тревогу в пятницу, 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Так, тревога по Украине начала распространяться, начиная с 13:17, в 13:25 в красный "окрасился" Киев, через минуту - Черкасская, Полтавская области, позже угроза распространилась по всей Украине.

Воздушная тревога в Украине 24 мая (t.me/alarmukraine)

Как отметили в воздушных силах, ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Отбой тревоги

Начиная с 13:46 по Украине начали объявлять отбой тревоги. На данный момент "красными" остаются Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.