В Україні два іноземці отримали тюремний термін за роботу на ФСБ
Суд виніс вирок двом іноземцям, які шпигували за штабами українських військових в Одеській області. Вони працювали на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як нагадали в СБУ, зловмисників затримали у квітні цього року під час спецоперації в Одесі. Перед затриманням інформатори ФСБ намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію росіянам.
Війська РФ у свою чергу у разі отримання координат планували завдати удару по цілі. Але такі плани зірвали працівники СБУ.
Зрадниками виявились двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які мешкали в Одесі. Там ФСБ залучило їх до розвідувально-підривної діяльності.
Зловмисники хотіли створити власну мережу інформаторів. Вербуванням планували займатися під прикриттям громадської організації.
У результаті іноземці, які працювали на ФСБ, отримали по вісім років ув'язнення.
Затримання зрадників
Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці викрили викладача, який здавав росіянам позиції української техніки. Суд вирішив помістити його у в'язницю на дев'ять років.
Також співробітники Служби безпеки України затримали жінку, яка працювала на росіян. Вона допомагала окупантам взяти під свій контроль Авдіївку Донецької області, за яку велися запеклі бої.
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