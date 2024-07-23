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В Україні два іноземці отримали тюремний термін за роботу на ФСБ

Вівторок 23 липня 2024 17:12
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В Україні два іноземці отримали тюремний термін за роботу на ФСБ Ілюстративне фото: СБУ викрила двох іноземців, які працювали на ФБС (facebook.com/securserukraine)
Автор: Іван Носальський

Суд виніс вирок двом іноземцям, які шпигували за штабами українських військових в Одеській області. Вони працювали на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як нагадали в СБУ, зловмисників затримали у квітні цього року під час спецоперації в Одесі. Перед затриманням інформатори ФСБ намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію росіянам.

Війська РФ у свою чергу у разі отримання координат планували завдати удару по цілі. Але такі плани зірвали працівники СБУ.

Зрадниками виявились двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які мешкали в Одесі. Там ФСБ залучило їх до розвідувально-підривної діяльності.

Зловмисники хотіли створити власну мережу інформаторів. Вербуванням планували займатися під прикриттям громадської організації.

У результаті іноземці, які працювали на ФСБ, отримали по вісім років ув'язнення.

Затримання зрадників

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці викрили викладача, який здавав росіянам позиції української техніки. Суд вирішив помістити його у в'язницю на дев'ять років.

Також співробітники Служби безпеки України затримали жінку, яка працювала на росіян. Вона допомагала окупантам взяти під свій контроль Авдіївку Донецької області, за яку велися запеклі бої.

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