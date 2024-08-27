Україні дуже потрібні польські МіГи, - Зеленський

Він розповів, що увага Польщі до обороноздатності України "трохи зменшилася".

"Я порушую одне питання - нам потрібні дуже ваші МіГи, ми знаємо про ці літаки. Поки що немає позитивного рішення", - зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, необхідне рішення про знищення російських ракет і дронів, які летять у бік Польщі. Для цього потрібна підтримка інших країн.

"Польща не може бути наодинці з таким рішенням. Треба, щоб США підтримали це рішення, тоді нам буде легше", - пояснив глава держави.