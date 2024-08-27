Україні дуже потрібні польські МіГи, - Зеленський

Україна очікує, що Польща передасть свої винищувачі МіГ. Рішення щодо таких постачань поки немає.
Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
Він розповів, що увага Польщі до обороноздатності України "трохи зменшилася".
"Я порушую одне питання - нам потрібні дуже ваші МіГи, ми знаємо про ці літаки. Поки що немає позитивного рішення", - зазначив президент.
Також, за словами Зеленського, необхідне рішення про знищення російських ракет і дронів, які летять у бік Польщі. Для цього потрібна підтримка інших країн.
"Польща не може бути наодинці з таким рішенням. Треба, щоб США підтримали це рішення, тоді нам буде легше", - пояснив глава держави.
Нагадаємо, Польща є одним із союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, вона передала українським захисникам велику кількість військової допомоги.
Учора, 26 серпня, президент Польщі Анджей Дуда зазначав, що загальна вартість військової допомоги Україні від його країни становить близько 3 млрд доларів.
Серед переданої допомоги - 10 винищувачів МіГ-29, а також гелікоптери.
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