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По всій Україні тривога, злетів російський МіГ-31К

Україна, Субота 03 лютого 2024 11:46
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По всій Україні тривога, злетів російський МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 3 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні, 3 лютого. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу оголосили спочатку у Києві, потім "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Моздок (Північна Осетія).

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Карта повітряних тривог станом на 11:45

По всій Україні тривога, злетів російський МіГ-31К

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Остання атака дронів

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 14 "Шахедів" та дві ракети Х-59. Сили ППО збили 9 безпілотників.

У Криворізькому районі через атаку без світла майже 15 тисяч людей, також знеструмлені дві котельні. Після обстрілу у Кривому Розі ввели аварійні відключення світла.

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