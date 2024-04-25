В Україні друга за день масштабна повітряна тривога

Повітряна тривога була оголошена в усіх областях України після 13:52.

Повітряні сили попереджають, що по всій країні є загроза ракетних ударів. У Росії зафіксували зліт винищувача МіГ-31К.

Цей літак становить загрозу для українців, оскільки є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету можуть збивати лише сучасні системи протиповітряної оборони, наприклад, Patriot.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 13:55

Варто зазначити, що перша масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні о 10:30. Вона тривала майже півгодини.

Вже о 13:10 була оголошена ще одна повітряна тривога. Сирени завили у Києві, у східних, частині центральних та північних областей. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.